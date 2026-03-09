Say Less Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Say Less

Vendredi 3 avril 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2026-04-03 23:00:00

fin : 2026-04-03 03:30:00

2026-04-03

Le collectif Say Less fête ses 4 ans au Mekada ! Pour l’occasion le collectif House invite l’artiste berlinoise Bossy Doll Bina.

Le collectif Say Less réunit quatre DJ résidents Vassalo, LikeaVirgile, Jami et dr. House. Depuis quatre ans, ils imposent leur signature sur la scène House marseillaise une énergie festive, dansante et fédératrice.





Bossy Doll Bina (guest)



En tant que DJ, elle a perfectionné son art et s’est rapidement imposée comme l’un des nouveaux talents les plus prometteurs de la scène. Elle mêle l’énergie de la Vocal House, de la Gospel House et de la Deep House à des influences Garage, Funky House et à des rythmes Soulful. Fière membre des communautés queer et drag, elle insuffle à chacune de ses performances une énergie audacieuse et sans compromis.





Après avoir commencé la danse à seulement 7 ans, Bossy Doll Bina s’est lancée dans le DJing en 2018 et s’est fait connaître pour ses mixes dynamiques, jouant dans des clubs berlinois légendaires comme Kater Blau et Tresor, et a enflammé des dancefloors internationaux de Barcelone, Amsterdam à Tbilisi.







Vassalo (Collectif Say Less)



Likeavirgile (Collectif Say Less)



Jami (Collectif Say Less)



Dr House (Collectif Say Less)





Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Say Less collective celebrates its 4th anniversary at Mekada! For the occasion, the House collective invites Berlin artist Bossy Doll Bina.

