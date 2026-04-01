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Say my name #15 Soon X Thug dance X MR Benoit D Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Say my name #15 Soon X Thug dance X MR Benoit D Le Makeda Marseille 5e Arrondissement vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Le Makeda

Adresse : 103 rue Ferrari

Ville : 13005 Marseille 5e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif : 10.99 10.99

Say my name #15 Soon X Thug dance X MR Benoit D

Vendredi 17 avril 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10.99 – 10.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 23:00:00
fin : 2026-04-17 03:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Say My Name, Say My Name !
Envie de retrouver la vibe du RnB des années 90 à aujourd’hui ? Avec DJ Thug Dance, DJ Soon et MC MRbenoitD. Envie d’un lieu où tout le monde se mélange pour faire la fête sans prise de tête ? Viens comme tu es, c’est l’essentiel !

De Blackstreet à Ciara, de Destiny’s Child à SZA, de Brandy à H.E.R, de Aaliyah à Trey Songz, de Mary J. Blige à Jeremih, de Montell Jordan à J-Lo… La crème du RnB sera passée en revue !

Le Makeda et Say My Name vous proposent LA soirée RnB qui vous manquait !   .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Say My Name, Say My Name!

L’événement Say my name #15 Soon X Thug dance X MR Benoit D Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille