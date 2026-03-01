Say My Name RnB w/ Soon X Thug Dance X MRbenoitD Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Say My Name RnB w/ Soon X Thug Dance X MRbenoitD

Vendredi 20 mars 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Envie de retrouver la vibe du RnB des années 90 à aujourd’hui ? Avec DJ Thug Dance, DJ Soon et MC MRbenoitD.

Envie de retrouver la vibe du RnB des années 90 à aujourd’hui ? Avec DJ Thug Dance, DJ Soon et MC MRbenoitD.Envie d’un lieu où tout le monde se mélange pour faire la fête sans prise de tête ? Viens comme tu es, c’est l’essentiel ! De Blackstreet à Ciara, de Destiny’s Child à SZA, de Brandy à H.E.R, de Aaliyah à Trey Songz, de Mary J. Blige à Jeremih, de Montell Jordan à J-Lo… La crème du RnB sera passée en revue ! Le Makeda et Say My Name vous proposent LA soirée RnB qui vous manquait !







Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

English :

Looking to recapture the RnB vibe of the 90s through to the present day? With DJ Thug Dance, DJ Soon and MC MRbenoitD.

