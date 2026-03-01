Say My Name RnB w/ Soon X Thug Dance X MRbenoitD Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
Say My Name RnB w/ Soon X Thug Dance X MRbenoitD Le Makeda Marseille 5e Arrondissement vendredi 20 mars 2026.
Say My Name RnB w/ Soon X Thug Dance X MRbenoitD
Vendredi 20 mars 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 22:30:00
fin : 2026-03-20 03:30:00
Date(s) :
2026-03-20
Envie de retrouver la vibe du RnB des années 90 à aujourd’hui ? Avec DJ Thug Dance, DJ Soon et MC MRbenoitD.
Say my Name
Say My Name, Say My Name !
Envie de retrouver la vibe du RnB des années 90 à aujourd’hui ? Avec DJ Thug Dance, DJ Soon et MC MRbenoitD.Envie d’un lieu où tout le monde se mélange pour faire la fête sans prise de tête ? Viens comme tu es, c’est l’essentiel ! De Blackstreet à Ciara, de Destiny’s Child à SZA, de Brandy à H.E.R, de Aaliyah à Trey Songz, de Mary J. Blige à Jeremih, de Montell Jordan à J-Lo… La crème du RnB sera passée en revue ! Le Makeda et Say My Name vous proposent LA soirée RnB qui vous manquait !
Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking to recapture the RnB vibe of the 90s through to the present day? With DJ Thug Dance, DJ Soon and MC MRbenoitD.
L’événement Say My Name RnB w/ Soon X Thug Dance X MRbenoitD Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille