Saynète historique : A la découverte du Gourdon médiéval ! Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Gourdon

Saynète historique : A la découverte du Gourdon médiéval ! Samedi 20 septembre, 15h00 Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Lot

Gratuit. Accès aisé, site ombragé, chaises, acoustique idéale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir (ou redécouvrir) l’histoire de la cité médiévale de Gourdon

Plongez dans le passé grâce au jeu et à l’érudition des acteurs bénévoles de l’association Héritages du Sénéchal.

Une saynète vivante et instructive vous sera présentée dans un lieu d’exception : la maison du Sénéchal, classée monument historique depuis 2015.

Un moment original pour revivre l’histoire autrement !

Maison du Sénéchal – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 17 rue du Majou, 46300 Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie 06 43 50 41 59 http://www.gourdon.fr Équipement culturel de proximité, il permet la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine de la ville. Clé de compréhension de l’histoire locale, il offre un lieu de rencontres et d’information sur l’évolution urbanistique de la cité au fil des siècles et sur les projets contemporains d’aménagement urbain ou paysager en cours.

Le lieu s’inscrit dans une remarquable maison de notable à deux corps avec une façade Renaissance. La tour-escalier date du XVIe siècle. Un oratoire du XVIe siècle, décoré de peintures murales, est actuellement en restauration, ainsi qu’un corps sur jardins avec salons décorés (XVIIe siècle). Les jardins médiévaux ont été entièrement réaménagés en 2013 d’après le Cartulaire de Villis (812).

