Saziley et atelier création décoration de Noel Pastel Nyons
Saziley et atelier création décoration de Noel Pastel Nyons dimanche 7 décembre 2025.
Saziley et atelier création décoration de Noel
Pastel 3 rue de la Résistance Nyons Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
création de décoration et gouter !
.
Pastel 3 rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 38 35 pastel.nyons@gmail.com
English :
decoration and snack!
L’événement Saziley et atelier création décoration de Noel Nyons a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale