SB29 Lens Stade Francis Le Blé Brest

SB29 Lens

Stade Francis Le Blé Rue de Quimper Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:15:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Pour la 34ᵉ journée du championnat Ligue 1 McDonald’s 25/26, les Ty Zef affrontent les joueurs du Angers SCO dans un match décisif de la saison 25/26. Les Brestois, déterminés à défendre leur stade et à briller devant leur public, affrontent une équipe angevine ambitieuse, prête à surprendre.

Venez encourager vos joueurs, profiter de l’ambiance électrique du stade et vivre chaque action de ce choc breton–nordiste. Suspense, émotions et moments inoubliables garantis !

Informations pratiques

Réservation fortement recommandée.

Les portes d’accès seront ouvertes à partir de 1h30 avant le début du match. .

Stade Francis Le Blé Rue de Quimper Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : SB29 Lens

L’événement SB29 Lens Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue