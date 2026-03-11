SB29 Lens Stade Francis Le Blé Brest
SB29 Lens Stade Francis Le Blé Brest dimanche 26 avril 2026.
SB29 Lens
Stade Francis Le Blé Rue de Quimper Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:15:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Pour la 34ᵉ journée du championnat Ligue 1 McDonald’s 25/26, les Ty Zef affrontent les joueurs du Angers SCO dans un match décisif de la saison 25/26. Les Brestois, déterminés à défendre leur stade et à briller devant leur public, affrontent une équipe angevine ambitieuse, prête à surprendre.
Venez encourager vos joueurs, profiter de l’ambiance électrique du stade et vivre chaque action de ce choc breton–nordiste. Suspense, émotions et moments inoubliables garantis !
Informations pratiques
Réservation fortement recommandée.
Les portes d’accès seront ouvertes à partir de 1h30 avant le début du match. .
Stade Francis Le Blé Rue de Quimper Brest 29200 Finistère Bretagne
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English : SB29 Lens
L’événement SB29 Lens Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue