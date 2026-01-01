SB29 Toulouse Football Club Stade Francis Le Blé Brest

SB29 Toulouse Football Club

Stade Francis Le Blé Rue de Quimper Brest Finistère

Début : 2026-01-25 17:15:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

L’ambiance promet d’être électrique au stade à l’occasion de la 19ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s 2025/2026 ! Le Stade Brestois 29 reçoit le Toulouse FC pour un duel intense entre deux formations ambitieuses du championnat.

Portés par un public brestois toujours fidèle et passionné, les Rouge et Blanc auront à cœur de faire vibrer les tribunes et de défendre leur forteresse face à une équipe toulousaine joueuse et déterminée. Un rendez-vous immanquable pour les amoureux de football, mais aussi une belle opportunité de vivre une soirée conviviale et festive au cœur de la cité du Ponant.

Football, émotions et ferveur bretonne au programme !

Informations pratiques

Réservation fortement recommandée.

Les portes d’accès seront ouvertes à partir de 1h30 avant le début du match. .

Stade Francis Le Blé Rue de Quimper Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

