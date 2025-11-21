SBK festival au Mezo Ploeren

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

Danser tout le weekend au Mezo

La Coucharata et le Mezo vous invite au SBK festival près de Vannes. ?Trois jours pour danser salsa, bachata, kizomba dans un cadre unique cours en journée (deux salles en parallèle), masterclasses, et grandes soirées vendredi & samedi (21h–3h).

Réservez vite votre PASS 3 JOURS au tarif Early Bird 90€?Un festival pensé pour les danseurs, ouvert aux débutants, aux confirmés et aux experts.?Pas de cours d’initiation, les débutants devront donc déjà être initié. Professeurs et Guest seront annoncés prochainement.

LE PROGRAMME

?Vendredi 21 novembre?• Cours de danse pré-soirée à partir de 20h?• Soirée dansante avec DJ de 21h à 3h?• Stand Finger food et boissons sur place

Samedi 22 novembre?• Cours de danse, dans 2 salles, 6 créneaux 10h-11h • 11h15-12h15 • 14h-15h • 15h15-16h15 • 16h30-17h30 et 17h45-18h45?• Masterclass de 17h45 à 19h15 dans la serre • (Places limitées à 40 personnes. Non incluses dans les PASS.)?• Cours pré-soirée à partir de 20h?• Soirée dansante avec DJ de 21h à 3h?• Stand Finger food et boissons sur place

Dimanche 23 novembre?• Cours de danse, dans 2 salles, 5 créneaux 10h-11h • 11h15-12h15 • 14h–15h • 15h15-16h15 • 16h30-17h30?• Masterclass de 13h30 à 15h dans la serre •(Places limitées à 40 personnes. Non incluses dans les PASS.)?• Stand Finger food et boissons sur place

Lors de votre réservation vous pourrez cliquez sur le Pass 3 jours et sélectionnez si vous êtes « Cavalier ou Cavalière » merci.

Hébergement et restauration sur place, réservation dans la limite des places disponibles. .

Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

