SC#3 LES FILS CANOUCHE rue Chateaubriand Saint-Domineuc

SC#3 LES FILS CANOUCHE

rue Chateaubriand Salle du Grand Clos Saint-Domineuc Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-01 16:30:00

fin : 2026-02-01 18:30:00

2026-02-01

Une approche originale, grandiose et obsédante des musiques du monde, des créations déroutantes et familières à la fois les codes sont bel et bien cassés chez Les Fils Canouche.

Ces musiciens d’exception ne lésinent pas une fois encore sur la mixité des genres et sur la fusion des influences, bousculant quelque peu les codes séculaires du jazz pour laisser place à l’improvisation dans une approche sensible et audacieuse.

Samuel Thézé Clarinettes

Xavier Margogne Guitare

Bastien Charlery Accordéon

Stéphane Cozic Contrebasse

Avec la participation des élèves de l’orchestre d’harmonie et de la classe d’accordéon chromatique du SIM

En partenariat avec la mairie de St Domineuc et l’association Entraide Alimentaire du Linon .

En 2025, le quartet accompagné désormais de Bastien Charlery à l’accordéon prépare la sortie de leur 6e album Les Pantophiles . Ce dernier opus emmène la formation vers les hautes sphères d’un jazz fertile et sans œillères l’œuvre de 4 musiciens au faîte de leur art, mariant comme rarement l’émotion, l’énergie et la virtuosité.

Dans cet album, vous retrouverez des influences latines et balkaniques, associées à des rythmes plus modernes et des improvisations jazz, le tout joué avec virtuosité par les membres du groupe et des invités de prestige. Avec Les Pantophiles , Les Fils Canouche continuent d’explorer des horizons musicaux tout en conservant une touche d’humour et de légèreté qui caractérise leur style. Cet album est une invitation à voyager et à se laisser porter par la diversité des influences musicales du groupe. .

