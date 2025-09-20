Scaldis – Schelde – Escaut : la maison scaldienne Maison scaldienne Valenciennes

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Propriété du Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois (CSPV), la maison restaurée avec fidélité, passion et beaucoup de bénévolat est l’un des trois exemplaires encore debout, si typiques, de la vallée de l’Escaut.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre – accueil et visite à 15h, 16h et 17h (dans la limite de la jauge autorisée) – 94 rue de Paris

Maison scaldienne 94 rue de Paris 59300 Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

Comité de Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois (CSPV)