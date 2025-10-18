SCALDO REPAIR CAFE #9 LOCAL ACTION Escaudœuvres

SCALDO REPAIR CAFE #9 LOCAL ACTION Escaudœuvres samedi 18 octobre 2025.

SCALDO REPAIR CAFE #9 Samedi 18 octobre, 09h30 LOCAL ACTION Nord

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:30 – 2025-10-18T11:30

Fin : 2025-10-18T09:30 – 2025-10-18T11:30

Petit électroménager,

Outillage électroportatif,

Vélo,

Possibilité de travaux de réparation de couture sur demande

LOCAL ACTION 59161 ESCAUDOEUVRES, rue des Violettes Escaudœuvres 59161 Nord Hauts-de-France

Petit Electroménager, Outillage Electroportatif, Vélos, Couture sur demande