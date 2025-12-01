Scandale et tarte aux pommes La Luna Negra Bayonne
Scandale et tarte aux pommes La Luna Negra Bayonne samedi 27 décembre 2025.
Scandale et tarte aux pommes
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-27
Le jour de ses 40 ans la comédienne Tara Sawyer a tenté de tuer son mari, le célèbre agent artistique Maxime Jones, il est actuellement entre la vie et la mort .
Voilà de quoi remuer la sphère médiatique, mais aussi, la sphère intime…
Surtout quand les 2 meilleures amies de l’actrice débarquent !
Mensonges, souvenirs, manipulations, et trahisons en perspective…
Une comédie déjantée 100% féminine !
Une comédie d’Angélique Lhérault avec Auriane Cadot, Magali Faure et Angélique Lhérault
Durée 1h10
A partir de 12 ans .
La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05
English : Scandale et tarte aux pommes
German : Scandale et tarte aux pommes
Italiano :
Espanol : Scandale et tarte aux pommes
L’événement Scandale et tarte aux pommes Bayonne a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Bayonne