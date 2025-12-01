Scandale et tarte aux pommes La Luna Negra Bayonne

Scandale et tarte aux pommes La Luna Negra Bayonne mercredi 31 décembre 2025.

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

 Le jour de ses 40 ans la comédienne Tara Sawyer a tenté de tuer son mari, le célèbre agent artistique Maxime Jones, il est actuellement entre la vie et la mort  .
Voilà de quoi remuer la sphère médiatique, mais aussi, la sphère intime…
Surtout quand les 2 meilleures amies de l’actrice débarquent !
Mensonges, souvenirs, manipulations, et trahisons en perspective…
Une comédie déjantée 100% féminine !

Une comédie d’Angélique Lhérault avec Auriane Cadot, Magali Faure et Angélique Lhérault
Durée 1h10
A partir de 12 ans   .

