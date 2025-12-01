Scandale et tarte aux pommes La Luna Negra Bayonne

Scandale et tarte aux pommes

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 23 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le jour de ses 40 ans la comédienne Tara Sawyer a tenté de tuer son mari, le célèbre agent artistique Maxime Jones, il est actuellement entre la vie et la mort .

Voilà de quoi remuer la sphère médiatique, mais aussi, la sphère intime…

Surtout quand les 2 meilleures amies de l’actrice débarquent !

Mensonges, souvenirs, manipulations, et trahisons en perspective…

Une comédie déjantée 100% féminine !

Une comédie d’Angélique Lhérault avec Auriane Cadot, Magali Faure et Angélique Lhérault

Durée 1h10

A partir de 12 ans .

La Luna Negra 7 Rue des Augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05

