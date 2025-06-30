TRIO PASCAL – SALLE GAVEAU Paris

TRIO PASCAL Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Philippe Maillard productions présente: TRIO PASCALTrio PascalUnis par une connivence unique comme seuls les liens familiaux savent créer et par un même élan passionné dans le geste musical, Denis Pascal et ses fils Alexandre et Aurélien nous convient à une fascinante traversée du Danube entre les XIXe et XXe siècle.La célébrissime Sonate Arpeggione de Schubert, composée en 1824 pour un instrument aujourd’hui disparu, déploiera ses lignes fluides dans une rêverie pleine de charme.Le Trio Dumky de Dvorák (1891) fera briller de mille feux le romantisme tchèque : déployant une palette expressive saisissante où s’invitent les traditions musicales slaves, la partition oscille entre mélancolie et fougue éclatante.On pourra en outre entendre le riche héritage de Dvorák dans l’Élégie de Josef Suk.________________________________________ProgrammeFranz Schubert • Sonatine pour violon et piano n° 2 D. 385, Sonate Arpeggione D. 821Josef Suk • Élégie op. 23Antonín Dvorák • Trio n° 4 op. 90 Dumky InterprètesAlexandre Pascal • violonAurélien Pascal • violoncelleDenis Pascal • piano

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75