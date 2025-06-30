MUZA RUBACKYTE – SALLE GAVEAU Paris

MUZA RUBACKYTE Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Philippe Maillard productions présente: MUZA RUBACKYTEMuza RubackyteFigure majeure de la culture lituanienne, Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1875-1911) a été l’un des pionniers de l’art moderne dans son pays. À la fois compositeur et peintre visionnaire, échappant à toute catégorisation dans son style, il aimait unir musique et arts visuels dans une quête d’harmonie et de mysticisme.Évoquant un univers singulier éminemment personnel, ses partitions se situent à la croisée du romantisme tardif et des premiers feux de la modernité. S’il reste peu connu en France, on pourra avoir ici un aperçu de son travail grâce à la pianiste lituanienne Muza Rubackyte qui rend fièrement hommage à ses racines. Elle met toute sa sensibilité au service de ce répertoire rare associé à des pages incontournables de Liszt : Venezia e Napoli (supplément des Années de Pèlerinage) et l’emblématique Sonate en si mineur, considérée comme l’un des plus hauts achèvements du compositeur.Outre Liszt, deux compositeurs chers à Muza Rubackyte prennent une juste place dans ce concert : Claude Debussy, d’abord, dont la musique la fascina au point de la pousser à s’installer en France ; Krzysztof Penderecki ensuite, mort il y a 5 ans, dont elle défend ici la Ciaccona dans sa version originale pour piano (le compositeur polonais la composa en 2005 à l’occasion de la mort du pape Jean-Paul II).Concert organisé avec le soutien de :La représentation permanente de la Lituanie auprès de l’OCDE, la représentation permanente de la Lituanie auprès de l’UNESCO et l’ambassade de Lituanie en France.________________________________________ProgrammeMikalojus Konstantinas Ciurlionis • 3 Préludes, 2 NocturnesFranz Liszt • Venezia e Napoli (Gondoliera, Canzone & Tarantella), Sonate en si mineurClaude Debussy • Arabesque n° 1, Clair de luneKrzysztof Penderecki • Ciaccona in memoriam Giovanni Paolo IIInterprèteMuza Rubackyte • piano

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75