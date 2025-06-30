SCANDALE ET TARTE AUX POMMES – LA LUNA NEGRA Bayonne

SCANDALE ET TARTE AUX POMMES Début : 2025-12-31 à 15:00. Tarif : – euros.

«?Le jour de ses 40 ans la comédienne Tara Sawyer a tenté de tuer son mari, le célèbre agent artistiqueMaxime Jones, il est actuellement entre la vie et la mort?». Voilà de quoi remuer la sphère médiatique, mais aussi, la sphère intime… Surtout quand les 2 meilleures amies de l’actrice débarquent ! Mensonges, souvenirs, manipulations, et trahisonsen perspective…Une comédie déjantée 100% féminine !Une comédie d’Angélique Lhéraultavec Auriane Cadot, Magali Faure et Angélique Lhéraultdurée 1h10à partir de 12 ansTeaser :https://youtu.be/FDlkLjOIkaQ

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64