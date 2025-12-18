Scandales ! Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 16:00 – 17:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Tarif : 12€ / 8€ / 4€ / 2,50€ / 0€ Adulte

Jusqu’à la fin du 19e siècle, la création artistique est soumise à des règles strictes en matière de sujet, de format, de style et de technique. Leur respect est indispensable pour exposer au Salon, recevoir des commandes de l’État et s’attacher la faveur de la critique et du public. Déroger à ces règles, c’est prendre le risque de créer la controverse. Et si le scandale éclate souvent au moment de la création des oeuvres, il arrive parfois que les polémiques naissent au moment de leur acquisition par les musées…Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2222748997960400077



Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

