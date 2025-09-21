Scarashow, spectacle de capes et d’épées Le Puy-en-Velay

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Voici enfin révélés tous les secrets de fabrication d’un véritable spectacle de cape et d’épée ! De l’amour, de l’humour, de l’aventure et du suspens mais aussi des cascades et des effets très très spéciaux !

Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Here, at last, are all the secrets behind the making of a real cloak-and-dagger show! Love, humor, adventure, suspense, stunts and very, very special effects!

German :

Hier werden alle Geheimnisse einer echten Mantel- und Degenshow enthüllt! Liebe, Humor, Abenteuer und Spannung, aber auch Stunts und sehr, sehr spezielle Effekte!

Italiano :

Ecco finalmente tutti i segreti della realizzazione di un vero spettacolo di cappa e spada! Amore, umorismo, avventura e suspense, ma anche acrobazie ed effetti molto, molto speciali!

Espanol :

Por fin, todos los secretos de la realización de un auténtico espectáculo de capa y espada Amor, humor, aventura y suspense, además de acrobacias y efectos muy, muy especiales

