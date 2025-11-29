SCARFAIR Le Point Ephémère Paris

• SCARFAIR •

> Le marché des écharpes !

> Le 29.11.2025

> Entrée libre

C’est l’accessoire qui tacle à la gorge, l’indispensable du tour de cou, le nec(k) plus ultra.. de l’ultra (cool). Samedi 29 novembre Point Éphémère lance son marché pour t’écharper : la SCARFAIR

Que tu sois supporter d’un label, d’un studio de graphisme à la mode, d’un club de matcha, fanatique d’un.e artiste graphique, ou juste frigorifié, tu trouveras forcément une écharpe à ton cou.

Au programme

des écharpes supporters originales par About Evie (@aboutevie ), Aurore le Duc (@aurore_le_duc ), Avenir (@avenir.everywhere ), Culture Teuf (@culture_teuf ), éditions Exemplaire (@exemplaire_editions ) , Petrouchkaka (@petrouchkaka ), Rui Lu (@chachaloo ), Spark Stories (@sparkstories.fr ) , The Face Fabrik (@thefacefabrik ) , Thomas Koenig (@blk_nokia ) , 16beditions (@16beditions )

⚽️ un atelier de crochets avec @bayo_julie , un karaoké JUL (@pox_star )et Amir, dj-set de @rejane_404 ) et plein d’autres choses !

Visuel par @elxn0a

Le samedi 29 novembre 2025

de 12h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/scarfair