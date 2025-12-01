Scarlatti : florilège de sonates Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Concert à 16h30 et 18h30.

La médiathèque musicale de Paris Christiane Eda-Pierre et le conservatoire municipal Jean-Philippe Rameau s’associent pour fêter la famille Scarlatti.

Alessandro, le père, célèbre en son temps et surnommé l’Orphée italien, disparut en effet en 1725. Domenico, le fils né la même année que Bach et Haendel en 1685, dut choisir l’exil pour échapper à l’ombre de son père et prospérer auprès de Maria Barbara, infante du Portugal devenue Reine d’Espagne. Fascinés par la vie romanesque de ce dernier, nous nous sommes tournés vers l’immense héritage que représentent ses 555 merveilleuses sonates pour clavecin…

N’en déplaise à son illustre père !

Présentation, écoute d’extraits de disques, interprétations des élèves de classes de piano et de clavecin, un kaléidoscope haut en couleurs vous attend !

Florilège en deux parties de 1h chacune : 16h30 et 18h30.

Avec les élèves des classes de Florent Féral, Paul-Henri Florès, Felipe Guerra, Stefania Lombardo, Rodolphe

Menguy, Bo Peng. Coordination du projet : Paul-Henri Florès.

La médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre et le conservatoire municipal Jean-Philippe Rameau s’associent pour fêter la famille Scarlatti.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 16h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-17T17:30:00+01:00

fin : 2025-12-17T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T16:30:00+02:00_2025-12-17T19:30:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris