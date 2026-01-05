Scarlatti Mahan Esfahani Rouen

Scarlatti Mahan Esfahani

De l’inspiration à l’héritage, la musique de Scarlatti est ici la clé de voûte d’un concert qui inscrit son histoire dans un continuum temporel ininterrompu.

Claveciniste renversant, nourri du baroque et passionné de musique de notre temps, Mahan Esfahani fait résonner les virtuoses sonates de Scarlatti avec quelques passacailles, fantaisies et sonates de ses contemporains. Une exploration musicale au cœur du XVIIIe siècle alors que la facture du clavecin atteignait son plus haut degré de perfection et que Domenico Scarlatti réalisait une synthèse que certains qualifient d’idéale de la musique pour cet instrument à travers son œuvre presque exclusivement dédiée au clavecin. C’est au cœur de ses 555 sonates que Scarlatti trouve le cadre parfait pour exprimer son génie musical et toute sa virtuosité. .

