Scarlet et l’éternité + Quiz Mamoru Hosoda Cinéma Le Félix Labouheyre

Scarlet et l’éternité + Quiz Mamoru Hosoda

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

SCARLET ET L’ÉTERNITÉ en VOSTFR

Séance précédée d’un quiz sur l’œuvre de Mamoru Hosoda.

SCARLET ET L’ÉTERNITÉ en VOSTFR

Séance précédée d’un quiz sur l’œuvre de Mamoru Hosoda.

Avertissement Traitant de la vengeance, de la guerre et de la mort, ce film d’animation peut heurter un jeune public.

Scarlet, une princesse médiévale experte en combat à

l’épée, se lance dans une périlleuse quête pour venger la mort de son père. Son plan échoue et, grièvement blessée, elle se retrouve projetée dans un autre monde, le Pays des Morts. Scarlet devra alors mener son plus grand combat briser le cycle de la haine et donner un sens à sa vie en dépassant son désir de vengeance. .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : Scarlet et l’éternité + Quiz Mamoru Hosoda

SCARLET AND ETERNITY in VOSTFR

Screening preceded by a quiz on Mamoru Hosoda?s work.

L’événement Scarlet et l’éternité + Quiz Mamoru Hosoda Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Cœur Haute Lande