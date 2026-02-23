SCARLXRD Le Rex de Toulouse Toulouse Mercredi 4 mars, 19h30 Pré-ventes : 28€ , Sur place : 30€

Scarlxrd est un pionnier mondial dans la fusion de beats trap percutants avec l’énergie viscérale du metal.

**Blaster Regarts présente SCARLXRD** (_rap metal_)

Réputé pour ses performances survoltées et son esthétique distinctive, Scarlxrd s’est construit une fanbase dévouée à travers le monde, repoussant les limites de la musique alternative et du storytelling digital.

**Tarifs :**

Pré-ventes : 28€

Sur place : 30€

[Infos & billetterie](https://regarts.eu/billetterie/evenement/scarlxrd/692858f594ed47f655d8af9f)

Le Rex de Toulouse 15 avenue Honoré Serres Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne



