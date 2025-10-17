Scary Party Rue Saint-Julien Plouescat
Scary Party Rue Saint-Julien Plouescat vendredi 17 octobre 2025.
Scary Party
Rue Saint-Julien Espace Trémintin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Plongez dans une aventure immersive un grand jeu d’Halloween avec des acteurs, une enquête mystérieuse et un décor effrayant…
Repas inclus (sandwich et boisson).
Payant, sur inscription.
Infos et réservation sur https://epal-plouescat.webnode.fr/ .
Rue Saint-Julien Espace Trémintin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
L’événement Scary Party Plouescat a été mis à jour le 2025-10-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX