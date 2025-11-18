SCEA La Petite Bergerie SCEA La Petite Bergerie Montereau

SCEA La Petite Bergerie Jeudi 11 décembre, 12h00 SCEA La Petite Bergerie Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Exploitation familiale située entre Gien et Lorris. Nous sommes éleveurs de brebis allaitantes et laitières. Notre lait est transformé sur l’exploitation en fromages avec vente directe au magasin à la ferme et sur les marchés. Nous commercialisons également notre viande d’agneau produite sur la ferme !

Des visites sont organisées tout au long de l’année (sur demande) afin de faire découvrir notre univers que nous aimons tant. Notre magasin est ouvert tous les samedis.

Éleveurs et producteurs passionnés, nous avons à cœur de proposer une large gamme de produits fermiers de qualité.

Le bien être de nos animaux est notre priorité et nous en faisons notre devise.

SCEA La Petite Bergerie La Fortinière 45260 Montereau Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/share/1A3oWMmyaz/?mibextid=LQQJ4d »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/la_petite_bergerie_montereau?igsh=MTU4OTNqN3M4MWN5ag%3D%3D&utm_source=qr »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année