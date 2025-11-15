Scéance de Dédicaces Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes
Scéance de Dédicaces Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes samedi 15 novembre 2025.
Scéance de Dédicaces
Sainte-Suzanne 11 Rue de la Libération Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 16:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Deux autrices Mayennaises, Séverine Baudry (illustrations) Maria Daligault (Textes)
Les 2 co-autrices viennent présenter leur ouvrage et le dédicacer.
Leur premier roman:
Blanche- Le cycle des Orantes
Une co-création mêlant récit et illustrations.
Deux arts et deux voix naviguant entre réalité historique et monde imaginaire ; celui de la guerre de Cent ans à Sainte-Suzanne, celui des orantes.
Blanche est avant tout un portrait de femme humaniste, inspirante ! .
Sainte-Suzanne 11 Rue de la Libération Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 42 17 65 livre.web@orange.fr
English :
Two Mayenne authors, Séverine Baudry (illustrations) Maria Daligault (Texts)
German :
Zwei Autorinnen aus dem Département Mayennaise, Séverine Baudry (Illustrationen) Maria Daligault (Texte)
Italiano :
Due autrici di Mayenne, Séverine Baudry (illustrazioni) Maria Daligault (testo)
Espanol :
Dos autores de Mayenne, Séverine Baudry (ilustraciones) Maria Daligault (Texto)
L’événement Scéance de Dédicaces Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons