Scéance de Dédicaces Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Scéance de Dédicaces

Sainte-Suzanne 11 Rue de la Libération Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

2025-11-15

Deux autrices Mayennaises, Séverine Baudry (illustrations) Maria Daligault (Textes)

Les 2 co-autrices viennent présenter leur ouvrage et le dédicacer.

Leur premier roman:

Blanche- Le cycle des Orantes

Une co-création mêlant récit et illustrations.

Deux arts et deux voix naviguant entre réalité historique et monde imaginaire ; celui de la guerre de Cent ans à Sainte-Suzanne, celui des orantes.

Blanche est avant tout un portrait de femme humaniste, inspirante ! .

