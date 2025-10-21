Scéances de cinema Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Scéances de cinema Rue des Carmes Pont-l’Abbé mardi 21 octobre 2025.
Scéances de cinema
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 16:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-21
Ciné Vacances
Dans le cadre de l’expo Enquêtes à la médiathèque
Vacances d’octobre les mardis/jeudis/Vendredi 16h00
Une série de films d’animation sur le thème des enquêtes.
Gratuit Public familial à partir de 6 ans .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Scéances de cinema Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Destination Pays Bigouden