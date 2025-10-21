Scéances de cinema Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-10-21 16:00:00

fin : 2025-11-01

2025-10-21

Ciné Vacances

Dans le cadre de l’expo Enquêtes à la médiathèque

Vacances d’octobre les mardis/jeudis/Vendredi 16h00

Une série de films d’animation sur le thème des enquêtes.

Gratuit Public familial à partir de 6 ans .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

