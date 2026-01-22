Scèhe ouverte Nuit de la lecture (un mois après) Librairie Le Grand Bain Bannalec
Scèhe ouverte Nuit de la lecture (un mois après) Librairie Le Grand Bain Bannalec samedi 14 février 2026.
Scèhe ouverte Nuit de la lecture (un mois après)
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
2ème édition de la nuit de la lecture façon Le Grand Bain mais cette année, c’est un mois après.
Le principe est simple une petite scène sera à votre disposition dans la librairie, vous venez écouter et/ou avec un texte de votre choix et vous prenez place sur la scène, vous, votre texte et votre voix.
Votre lecture dure environ 2 min !
Pas de pré-recquis, juste l’envie de dire des mots et/ou d’ouvrir vos oreilles.
Sur réservation. .
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 52 82 91 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scèhe ouverte Nuit de la lecture (un mois après)
L’événement Scèhe ouverte Nuit de la lecture (un mois après) Bannalec a été mis à jour le 2026-01-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS