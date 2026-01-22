Scèhe ouverte Nuit de la lecture (un mois après) Librairie Le Grand Bain Bannalec

Scèhe ouverte Nuit de la lecture (un mois après)

Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère

2ème édition de la nuit de la lecture façon Le Grand Bain mais cette année, c’est un mois après.

Le principe est simple une petite scène sera à votre disposition dans la librairie, vous venez écouter et/ou avec un texte de votre choix et vous prenez place sur la scène, vous, votre texte et votre voix.

Votre lecture dure environ 2 min !

Pas de pré-recquis, juste l’envie de dire des mots et/ou d’ouvrir vos oreilles.

