SCEN OUVERTE BAL FOLK Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre

SCEN OUVERTE BAL FOLK

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09 20:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Un moment joyeux, ouvert à tous, au tiers-lieu

douze accordéonistes diatoniques se retrouvent pour faire vibrer la place Jean Monnet et animer un bal ouvert à toutes et tous.

Que vous soyez danseur aguerri, curieux, débutant ou simple spectateur, venez profiter de l’ambiance le plaisir de jouer, de danser et de se retrouver sera le cœur de la soirée. .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

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English :

A joyful moment, open to all, at the tiers-lieu

L’événement SCEN OUVERTE BAL FOLK Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-26 par Pays Erdre Canal Forêt