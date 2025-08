Scène aux champs Electro Pop Volupteuse et Electro Trad Brésilien Saubrigues

samedi 29 novembre 2025.

Scène aux champs Electro Pop Volupteuse et Electro Trad Brésilien

Saubrigues Landes

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Vous ne connaissez pas ?! Venez les découvrir à la Mamisèle avant qu’ils ne deviennent célèbres.

Composé de Victoria Suter et de Mathieu Daubigné, amis d’enfance, le duo mélange joyeusement (en français et en anglais) la pop expérimentale, l’électronique, et la chanson. Un alliage singulier et décalé qui évoque les accents lyriques de Kate Bush, l’onirisme de Björk, ou encore le groove de Little Dragon se distinguant par son inventivité vocale et une production soignée. .

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Scène aux champs Electro Pop Volupteuse et Electro Trad Brésilien

Don’t you know them? Come and discover them at Mamisèle before they become famous.

Made up of childhood friends Victoria Suter and Mathieu Daubigné, the duo playfully mixes experimental pop, electronica and chanson (in French and English).

German : Scène aux champs Electro Pop Volupteuse et Electro Trad Brésilien

Sie kennen sie nicht?! Entdecken Sie sie in der Mamisèle, bevor sie berühmt werden.

Das Duo besteht aus Victoria Suter und Mathieu Daubigné, Freunden aus Kindertagen, und mischt fröhlich (auf Französisch und Englisch) experimentellen Pop, Elektronik und Chansons.

Italiano :

Non li conoscete? Venite a scoprirli al Mamisèle prima che diventino famosi.

Composto da Victoria Suter e Mathieu Daubigné, amici d’infanzia, il duo mescola in modo giocoso pop sperimentale, elettronica e chanson (in francese e inglese).

Espanol : Scène aux champs Electro Pop Volupteuse et Electro Trad Brésilien

¿No los conoce? Venga a descubrirlos a Mamisèle antes de que se hagan famosos.

Formado por Victoria Suter y Mathieu Daubigné, amigos desde la infancia, el dúo mezcla juguetonamente pop experimental, electrónica y chanson (en francés e inglés).

