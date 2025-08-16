Scènes de pays Cerebro Compagnie du Faro CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 21:45:00

2026-01-24

Magie Venez tenter l’expérience !
Cerebro
CIE DU FARO

Une réflexion sur l’illusion et la manipulation

Matthieu Villatelle imagine un (faux) programme de développement personnel qui va permettre aux spectateurs de révéler leur véritable potentiel. Co-écrit et mis en scène par Kurt Demey (Évidences inconnues,
accueilli en janvier 2025), Cerebro utilise la magie pour questionner le rapport à l’autorité, à la croyance et au réel. Une invitation à développer son intuition et à éveiller sa vigilance.

Dès 12 ans   .

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34  billetteriesdp@maugescommunaute.fr

