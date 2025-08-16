Scènes de pays Cerebro Compagnie du Faro CHEMILLE Chemillé-en-Anjou
Scènes de pays Cerebro Compagnie du Faro CHEMILLE Chemillé-en-Anjou samedi 24 janvier 2026.
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 21:45:00
2026-01-24
Une réflexion sur l’illusion et la manipulation
Matthieu Villatelle imagine un (faux) programme de développement personnel qui va permettre aux spectateurs de révéler leur véritable potentiel. Co-écrit et mis en scène par Kurt Demey (Évidences inconnues,
accueilli en janvier 2025), Cerebro utilise la magie pour questionner le rapport à l’autorité, à la croyance et au réel. Une invitation à développer son intuition et à éveiller sa vigilance.
Dès 12 ans .
CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
