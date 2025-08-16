Scènes de pays Cerebro Compagnie du Faro CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Scènes de pays Cerebro Compagnie du Faro

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 21:45:00

Date(s) :

2026-01-24

Magie Venez tenter l’expérience !

Cerebro

CIE DU FARO

—

Une réflexion sur l’illusion et la manipulation

Matthieu Villatelle imagine un (faux) programme de développement personnel qui va permettre aux spectateurs de révéler leur véritable potentiel. Co-écrit et mis en scène par Kurt Demey (Évidences inconnues,

accueilli en janvier 2025), Cerebro utilise la magie pour questionner le rapport à l’autorité, à la croyance et au réel. Une invitation à développer son intuition et à éveiller sa vigilance.

Dès 12 ans .

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

