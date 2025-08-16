Scènes de pays concert March Mallow et Voltair CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Scènes de pays concert March Mallow et Voltair

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13 22:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Ressentez l’émotion du jazz, de la soul et du rock moderne et intimiste

March Mallow

THE SILENCE

—

Un voyage dans le temps

March Mallow est l’occasion de faire renaître l’émotion du jazz des années 40 mêlé à la soul des sixties. Guitare, piano et contrebasse s’associent pour déployer tout en justesse le chant subtil et puissant de la chanteuse.

Voltair

—

L’incandescence, chauffée à blanc, ou au rouge vif…

Voltair propose un rock moderne, intimiste, aussi sensible que météorologique. Le trio vendéen propose une traversée onirique malmenée par une poésie sincère.

Dans le cadre du festival Région en Scène

Effervescence créative en Pays de la Loire

Mardi 13 et mercredi 14 janvier, Scènes de Pays, le Jardin de Verre, le Piment Familial, l’Espace L. S. Senghor accueillent le Festival Région en Scène.

Cet évènement met à l’honneur les créations artistiques des compagnies régionales.

Programme complet sur chainonpaysdelaloire.com .

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

Feel the emotion of jazz, soul and intimate modern rock

German :

Spüren Sie die Emotionen von Jazz, Soul und modernem, intimem Rock

Italiano :

Sentite l’emozione del jazz, del soul e dell’intimo rock moderno

Espanol :

Siente la emoción del jazz, el soul y el rock moderno intimista

L’événement Scènes de pays concert March Mallow et Voltair Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges