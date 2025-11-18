Scène de pitchs – Festival ExtrAnimation École Pivaut Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 11:00 – 12:30

Gratuit : non Gratuit, réservation conseillée : extranimation@nefanimation.fr

ExtrAnimation offre aux étudiants et jeunes diplômés en animation de la région, sélectionnés par un jury, une scène pour pitcher leur projet de film ou de série ! Venez les découvrir et encourager leurs auteurs ! Proposé dans le cadre de NOVELARIUM–Fabrique des nouveaux récits animés, pour les étudiants en dernière année ou diplômés en 2025 des écoles Pivaut, ESMA-Cinécréatis Nantes, TALM Angers et E-art Sup Nantes. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie ! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

École Pivaut Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 29 15 92 https://www.ecole-pivaut.fr/ info@ecole-pivaut.fr https://www.extranimation.fr/