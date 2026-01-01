Scène Ecriture chorégraphique #3 Théâtre Douze Paris
Scène Ecriture chorégraphique #3 Théâtre Douze Paris jeudi 29 janvier 2026.
Le Théâtre Douze donne carte blanche à la compagnie Manuka de Thomas
Brena pour une soirée consacrée à l’écriture chorégraphique.
Le point commun des artistes sélectionné.es : une écriture sensible. La
soirée se définit comme un moment de danse, simple et dense à la fois,
qui permette au public de se plonger dans des univers différents, entre
hommage et soutien, compagnies en diffusion et jeunes danseur.ses.
Les compagnies qui seront présentes aux côtés de la Cie Manuka :
Cie L’Inconnu de Romain Di Fazio « Fractale »
La Stela Company de Stela Stankovic « Médée ~ Medea »
Odile Cougoule par Lisa Civico « Une infinie solitude », « L’oiseau » et « Un désir incertain »
Cie HORS pISTE de Mélanie Dlze « ASAP (c’est vite dit, c’est vrai) »
Cie Aran de Melen Constant « Amy »
+ l’invitation coup de cœur Loann Pezet
Le jeudi 29 janvier 2026
de 20h00 à 21h45
payant
De 8 à 16 euros.
Tout public.
Théâtre Douze 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/SCENE-A-L_ECRITURE-CHOREGRAPHIQUE-3EME-ED._spect-302.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis
