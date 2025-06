Scène en campagne – Prieuré de Mesvres Mesvres 24 juin 2025 20:00

Saône-et-Loire

Prieuré de Mesvres
7 Imp. du Prieuré
Mesvres
Saône-et-Loire

Début : 2025-06-24 20:00:00

2025-06-24

18h30 La Belle Suzon par la Compagnie Azalée

Cinq amis, cinq voix et un tambour constituent ce quintet vocal bourguignon. Il puise sa matière dans un répertoire traditionnel français, visité en liberté, arrangé et enrichi des compositions originales de Catherine Faure.

20h Les Oubliées par la B-side Company

Quatuor acrobatique et sensible

En creusant dans leur mémoire, leurs corps et leurs souvenirs, quatre femmes se livrent et se questionnent sur leur rapport à l’oubli. Au travers de témoignages intimes, elles vous emmènent à la découverte de portraits de femmes oubliées.

50 min / Tout public / Cirque .

71190 Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 85 54 40 16
dominique.labonde@wanadoo.fr

