Scène en herbe

Salle des fêtes Anthé Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Concert de l’Ecole des Arts de Fumel Vallée du Lot.

Plus de renseignements par téléphone.

Concert de l’Ecole des Arts de Fumel Vallée du Lot.

Plus de renseignements par téléphone. .

Salle des fêtes Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85 ecoledesarts@cc-dufumelois.fr

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English : Scène en herbe

Concert by the Ecole des Arts de Fumel Vallée du Lot.

Further information by phone.

L’événement Scène en herbe Anthé a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot