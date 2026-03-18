Scène en herbe Anthé
Scène en herbe Anthé mercredi 1 avril 2026.
Scène en herbe
Salle des fêtes Anthé Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Concert de l’Ecole des Arts de Fumel Vallée du Lot.
Plus de renseignements par téléphone.
Concert de l’Ecole des Arts de Fumel Vallée du Lot.
Plus de renseignements par téléphone. .
Salle des fêtes Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85 ecoledesarts@cc-dufumelois.fr
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English : Scène en herbe
Concert by the Ecole des Arts de Fumel Vallée du Lot.
Further information by phone.
L’événement Scène en herbe Anthé a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot