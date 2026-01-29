SCÈNE EN TECH, 3ÈME FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DU BOULOU 17 Avenue Général Joseph Santraille Le Boulou
17 Avenue Général Joseph Santraille . Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 –
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-04
2026-03-27
Scène en Tech, 3ème festival de théâtre amateur du Boulou
du 27 mars au 4 avril 2026
17 Avenue Général Joseph Santraille . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Scène en Tech, 3rd Le Boulou amateur theater festival
march 27 to April 4, 2026
