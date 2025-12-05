Scène impro Match Ovnis d’Orthez Vs ImproVocs Episcènes Bizanos
vendredi 5 décembre 2025.
Scène impro Match Ovnis d’Orthez Vs ImproVocs
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-12-05
Les ImproVocs accueillent leurs amis béarnais d’Orthez pour une rencontre improvisée… et inédite ! ici, tout s’invente sous vos yeux des idées surgies de notre maître de cérémonie jusqu’aux interventions de l’arbitre, toujours sur le qui-vive.
Plus qu’une joute, c’est une célébration de l’oralité, de l’écoute et de la co-construction. Avec audace, énergie et convivialité, les improvisateurs tissent ensemble des histoires uniques, drôles et touchantes, portées par le plaisir du jeu et du partage. .
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com
