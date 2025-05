Scène locale & Broken Sailor – Troyes, 18 mai 2025 16:00, Troyes.

Venez découvrir un groupe Folk & Pop Songs originaire de Troyes !



Un répertoire acoustique composé de chansons folk (traditionnelles ou plus récentes) et de morceaux pop (en français ou en anglais) remaniés et teintés de leur couleur préférée celle de La Folk Music.



Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

