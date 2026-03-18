Scène Micro ouvert Théâtre du Bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy
Scène Micro ouvert Théâtre du Bât de l’âne Saint-Jean-de-Trézy dimanche 27 septembre 2026.
Scène Micro ouvert
Théâtre du Bât de l’âne 11 Rue de la Croix Blanche Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Après son petit marché, le Théâtre du Bât de l’âne vous propose une scène ouverte et un micro disponible à toutes les formes d’expression pour un dimanche de partage. .
Théâtre du Bât de l’âne 11 Rue de la Croix Blanche Saint-Jean-de-Trézy 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement Scène Micro ouvert Saint-Jean-de-Trézy a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)