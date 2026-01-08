Scène offerte Saint-Dizier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2026-01-15
2026-01-15

Tout public
Scène Offerte scène libre pour tous
Musique, poésie, stand-up… venez tenter votre chance, juste regarder ou boire un verre   .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43  association.aupetitparis@gmail.com

