Scène ouverte à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue

Scène ouverte à la Basse-Cour
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Jeudi 2025-08-28
fin : 2025-08-28
2025-08-28 2025-09-25
Ouverture de notre 1ère scène-ouverte / JAM !
Pour y participer contacter Raf 06.69.55.52.21
Buvette ouverte
Repas auberge espagnole
Entrée libre .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 69 55 52 21 labassecourvdr@gmail.com
English :
Opening of our 1st open stage / JAM!
German :
Eröffnung unserer 1. offenen Bühne / JAM!
Italiano :
Apertura del nostro 1° open stage / JAM!
Espanol :
¡Inauguración de nuestro 1er escenario abierto / JAM!
