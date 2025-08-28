Scène ouverte à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue

Scène ouverte à la Basse-Cour Villefranche-de-Rouergue jeudi 28 août 2025.

Scène ouverte à la Basse-Cour

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : Entrée libre

Date et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28 2025-09-25

Ouverture de notre 1ère scène-ouverte / JAM !

Pour y participer contacter Raf 06.69.55.52.21

Buvette ouverte

Repas auberge espagnole

Entrée libre .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 69 55 52 21 labassecourvdr@gmail.com

English :

Opening of our 1st open stage / JAM!

German :

Eröffnung unserer 1. offenen Bühne / JAM!

Italiano :

Apertura del nostro 1° open stage / JAM!

Espanol :

¡Inauguración de nuestro 1er escenario abierto / JAM!

