Scène ouverte à la bibliothèque des Champs-Manceaux bibliothèque Champs-Manceaux Rennes samedi 20 juin 2026.

Scène ouverte à la bibliothèque des Champs-Manceaux bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Samedi 20 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

vous êtes musicien amateur venez rejoindre la bibliothèque pour jouer et partager vos morceaux préférés.

Vous habitez le quartier des Champs-Manceaux ? Vous êtes musicien ou musicienne amateur ? Vous voulez partger votre appétence pour la musique ? Alors venez jouer vos morceaux préférés sur la scène ouverte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T17:30:00.000+02:00

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bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr

bibliothèque Champs-Manceaux 15 rue Louis et René Moine Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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