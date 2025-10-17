Scène ouverte à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage

Scène ouverte à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage vendredi 17 octobre 2025.

Scène ouverte à La Bigaille

La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Adhésion pour la soirée 1€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17 2025-11-21

Scène ouverte acoustique à La Bigaille et Tremplin.

.

La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com

English :

Open acoustic stage at La Bigaille and Tremplin.

German :

Akustische offene Bühne in La Bigaille und Sprungbrett.

Italiano :

Palco acustico aperto a La Bigaille e Tremplin.

Espanol :

Escenario acústico abierto en La Bigaille y Tremplin.

L’événement Scène ouverte à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes