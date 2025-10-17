Scène ouverte à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage
Scène ouverte à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage vendredi 17 octobre 2025.
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Adhésion pour la soirée 1€
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17
2025-10-17 2025-11-21
Scène ouverte acoustique à La Bigaille et Tremplin.
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com
English :
Open acoustic stage at La Bigaille and Tremplin.
German :
Akustische offene Bühne in La Bigaille und Sprungbrett.
Italiano :
Palco acustico aperto a La Bigaille e Tremplin.
Espanol :
Escenario acústico abierto en La Bigaille y Tremplin.
L’événement Scène ouverte à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes