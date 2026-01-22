Scène ouverte à La Colporteuse La Colporteuse Argentonnay
La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Venez avec votre talent, votre instrument, votre voix pour partager un morceau, un chant dans la chaleureuse salle du P’tit Potin, bar asso’ de la Colporteuse ! Jeu en acoustique et en intérieur.
Inscription gratuite et libre en direct sur place. .
La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com
