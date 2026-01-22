Scène ouverte à La Colporteuse La Colporteuse Argentonnay

Scène ouverte à La Colporteuse

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Venez avec votre talent, votre instrument, votre voix pour partager un morceau, un chant dans la chaleureuse salle du P’tit Potin, bar asso’ de la Colporteuse ! Jeu en acoustique et en intérieur.

Inscription gratuite et libre en direct sur place. .

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com

L’événement Scène ouverte à La Colporteuse Argentonnay a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Bocage Bressuirais