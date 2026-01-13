Scène ouverte à la Croisée à Lopérec. Lopérec

Scène ouverte à la Croisée à Lopérec.

Scène ouverte à La Croisée Ouverte à tous

Vendredi 13 février 2026

⏰ À partir de 20h00

La Croisée Lopérec

Musicien·nes, chanteur·ses, poètes, amateur·rices ou habitué·es de la scène

la scène est à vous !

La Croisée ouvre son espace pour une soirée scène ouverte, animée par Melarzik, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Solo, duo, groupe, reprise ou composition, musique, chant, texte… tout est bienvenu.

Amenez vos instruments

Un micro, une sono, une scène… et surtout l’envie de partager

Que vous veniez jouer, écouter ou simplement passer un bon moment, cette soirée est faite pour les rencontres, l’improvisation et la découverte.

Bar • Tapas • Cocktails

Participation solidaire

ℹ️ Renseignements auprès de Stéphane (via Melarzik)

Une soirée simple, ouverte, vivante — comme on les aime à La Croisée ✨ .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 6 09 01 39 47

