Scène ouverte à la Croisée à Lopérec. Lopérec

Lopérec Finistère
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 01:00:00
2026-02-13
Scène ouverte à La Croisée Ouverte à tous
Vendredi 13 février 2026
⏰ À partir de 20h00
La Croisée Lopérec
Musicien·nes, chanteur·ses, poètes, amateur·rices ou habitué·es de la scène
la scène est à vous !
La Croisée ouvre son espace pour une soirée scène ouverte, animée par Melarzik, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Solo, duo, groupe, reprise ou composition, musique, chant, texte… tout est bienvenu.
Amenez vos instruments
Un micro, une sono, une scène… et surtout l’envie de partager
Que vous veniez jouer, écouter ou simplement passer un bon moment, cette soirée est faite pour les rencontres, l’improvisation et la découverte.
Bar • Tapas • Cocktails
Participation solidaire
ℹ️ Renseignements auprès de Stéphane (via Melarzik)
Une soirée simple, ouverte, vivante — comme on les aime à La Croisée ✨ .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 6 09 01 39 47
