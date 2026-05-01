Scène Ouverte à La Croisée ! Lopérec
Scène Ouverte à La Croisée ! Lopérec vendredi 15 mai 2026.
Lopérec
Scène Ouverte à La Croisée !
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
En première partie de soirée un groupe de polyphonie nous fera la démonstration de ce qu’ils auront étudié en stage plus tôt.
En seconde partie la scène vous sera ouverte !
Que vous soyez chanteur, guitariste, poète ou simplement amateur de bonne ambiance, la scène est à vous ! C’est l’occasion idéale de venir tester vos morceaux ou de profiter des talents locaux dans une atmosphère conviviale.
Pour accompagner la musique, notre équipe vous propose
* Une sélection de bières pressions
* Des tapas
* Nos cocktails .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
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English : Scène Ouverte à La Croisée !
L’événement Scène Ouverte à La Croisée ! Lopérec a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ