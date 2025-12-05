Scène ouverte à la danse jazz #1 Conservatoire Municipal Maurice Ravel Paris

Au programme :

Cartes blanches des étudiants

« Songs for Jeffrey Miller », Ben Duke

« Against », Carl Portal

« Coeur de femmes », Patricia Alzetta

Les étudiantes et étudiants en DNSPD de 2e et 3e année du PSPBB présentent des pièces de leur répertoire, des créations et des cartes blanches.

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 Avenue Edison 75013 Paris

