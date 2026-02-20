Scène ouverte à la danse jazz #3 Conservatoire Issy-Vanves – Site de Vanves / Conservatoire de l’Ode Vanves

Avec la participation des étudiantes et des étudiants en formation au CFD de Cergy.

Au programme :

– Running with the wolves, Julie Sicard

– Pulse, Abou Lagraa

– Cartes blanches des étudiantes et étudiants

– Dioumbakh, CFD Cergy

Les étudiantes et étudiants en DNSPD de 2e année du PSPBB présentent des pièces de leur répertoire, des créations et des cartes blanches.

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Gratuit sur réservation

Tout public.

Conservatoire Issy-Vanves – Site de Vanves / Conservatoire de l’Ode 17/21 rue Solférino 92170 Vanves

