Scène ouverte à la danse jazz #3 Conservatoire Issy-Vanves – Site de Vanves / Conservatoire de l’Ode Vanves
Scène ouverte à la danse jazz #3 Conservatoire Issy-Vanves – Site de Vanves / Conservatoire de l’Ode Vanves jeudi 12 mars 2026.
Avec la participation des étudiantes et des étudiants en formation au CFD de Cergy.
Au programme :
– Running with the wolves, Julie Sicard
– Pulse, Abou Lagraa
– Cartes blanches des étudiantes et étudiants
– Dioumbakh, CFD Cergy
Les étudiantes et étudiants en DNSPD de 2e année du PSPBB présentent des pièces de leur répertoire, des créations et des cartes blanches.
Le jeudi 12 mars 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Gratuit sur réservation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-12T20:30:00+01:00
fin : 2026-03-12T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-12T19:30:00+02:00_2026-03-12T20:30:00+02:00
Conservatoire Issy-Vanves – Site de Vanves / Conservatoire de l’Ode 17/21 rue Solférino 92170 Vanves
https://www.pspbb.fr/agenda/danse/scene-ouverte-la-danse-jazz-3-3678
Afficher la carte du lieu Conservatoire Issy-Vanves – Site de Vanves / Conservatoire de l’Ode et trouvez le meilleur itinéraire